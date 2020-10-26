Сеул, , 14:24 — REGNUM С 26 по 30 октября представители Южной Кореи и Китая проведут девятый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговле (ЗСТ) в сфере услуг и инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, переговоры, цель которых расширение сферы действия двустороннего соглашения, подписанного в 2015 году, проходят в формате видеоконференции.

Известно, что стороны уже провели восемь раундов переговоров, направленных на открытие рынка услуг, расширение сферы инвестиционных возможностей и защите инвесторов.

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