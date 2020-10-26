Москва, , 13:57 — REGNUM С 2021 года наступят изменения в налогообложении нефтяного сектора, которые призваны скорректировать прежние налоговые режимы. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если посмотреть в целом на этот манёвр, для бюджета он практически нейтрален. Но с точки зрения поддержки отраслей, в которых большая занятость — малое и среднее предпринимательство, — новая экономика — IT-индустрия и нефтепереработка как отрасль, которая несёт с собой дополнительный вклад в ВВП… ресурсы изымаются из сырьевых секторов», — заявил Силуанов.

Таким образом, манёвр заключается в том, что в бюджете были аккумулированы дополнительные поступления от природной ренты, а в то же время сделаны послабления для малого предпринимательства и IT-индустрии, пояснил он.

«Средства изымаются из тех режимов, по которым в последние годы нефтяная отрасль, наоборот, усиленно зарабатывала. Что имеется в виду? Налог на допдоход мы вводили. Ожидали, что это будет преференция нефтяникам в размере порядка 40 млрд рублей в год. Что видим? Больше 100 млрд нефтяники получили дополнительных доходов за счёт введения этого режима», — указал министр.

«Мы здесь просто навели справедливость для режимов налогообложения с одной стороны, с другой стороны — получили дополнительные ресурсы в бюджет для проведения манёвра», — подчеркнул он.