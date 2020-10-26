Москва, , 13:57 — REGNUM За годы формирования рыночной экономики в России граждане всегда демонстрировали динамичную реакцию на меняющуюся экономическую ситуацию. При всей кажущейся хаотичности, эти действия являлись вполне логичной реакцией на изменение конъюнктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, комментируя высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

«Значительная часть населения нашей страны не пользуется услугами финансовых консультантов, но на уровне здравого смысла понимает необходимость найти эффективное применение своим деньгам. На протяжении 2020 года мы наблюдали две волны оттока средств с депозитных вкладов банков.

Ставки по вкладам, едва перекрывающие официальный уровень инфляции, имеют тенденцию к снижению. Следует учитывать и изменение системы налогообложения вкладов с 2021 года. Банковские депозиты для людей, делающих выбор в пользу вложений, рассчитанных на определенную перспективу, становятся совершенно бесполезным финансовым инструментом.

Это неизбежно приведет к оттоку средств из банков. По различным оценкам, в ближайшие пять лет сумма может составить от 3 до 4 трлн рублей.

Для значительной части населения, имеющих низкие доходы, выход только один — ловить момент возможного повышения ставок по вкладам к концу года или реакцию кредитных учреждений на предстоящее изъятие значительной части депозитов.

Если же финансовые возможности позволяют думать о перспективе хотя бы на год вперед, следует рассмотреть иные возможности размещения денег.

Обязательно следует держать часть средств в «мультивалютной корзине»: доллар США, евро и дополнительно швейцарский франк (хотя кто-то предпочитает китайский юань). Сиюминутного заработка это не даст, но послужит гарантией финансовой устойчивости.

Дополнительных вариантов эффективного размещения денег достаточно: формирования пакета ценных бумаг (можно делать самим, но лучше найти грамотного консультанта), недвижимость (программа льготной ипотеки открывает неплохие перспективы).

При изменении политики кредитных учреждений относительно процентов по вкладам, меньшую часть финансовых активов можно будет вернуть в банк», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях.