Ташкент, , 13:48 — REGNUM Одной из причин роста цен на мясо в Узбекистане стало удорожание сырья для кормов, сообщили в министерстве экономического развития и сокращения бедности.

В ведомстве уточнили, что сезонное снижение сырья для кормовой базы привело к росту биржевых цен. В частности, хлопковый шрот подорожал на 17%, шелуха — на 21% и кормосмеси — на 27%.

Стоимость мяса также выросла из-за сокращения импорта рогатого скота, что связано с введением ограничений в Казахстане. Кроме того, цены стали расти из-за спроса со стороны объектов общественного питания.

Отметим, по итогам января—августа 2020 года в Узбекистан импортировано 25 тыс. голов крупного рогатого скота и 12,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. В 2019 году этот показатель составил 146 тыс. и 258 тыс. голов соответственно.

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