Москва, 26 октября 2020, 13:37 — REGNUM В РФ проблема не в недостатке средств для поддержания экономики, а в дефиците идей и рациональных предложений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые по состоянию на конец 2020 года будут составлять около 12,5 трлн рублей, Минфин РФ планирует тратить только при низких ценах на нефть.
При этом Ордов предупредил, что есть вероятность краткосрочного падения цен на нефть, и поэтому нужно иметь финансовый запас на черный день.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что политика министерства финансов России абсолютно разрушительна.
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