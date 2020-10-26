Москва, , 13:37 — REGNUM В РФ проблема не в недостатке средств для поддержания экономики, а в дефиците идей и рациональных предложений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые по состоянию на конец 2020 года будут составлять около 12,5 трлн рублей, Минфин РФ планирует тратить только при низких ценах на нефть.

«По состоянию на конец сентября ФНБ увеличился до 13,7 трлн руб. Объем фонда увеличивался весь 2020 год, даже несмотря на период самоизоляции и существенное снижение доходов бюджета, — отметил Ордов. — Пока Минфин вполне успешно финансирует дефицит бюджета за счет выпуска госдолга. Прогноз фонда национального благосостояния в размере 12,5 трлн рублей на конец 2020 года может свидетельствовать о планах финансирования государственных расходов и мер поддержки в сумме более 1 трлн руб. за счет средств фонда до конца года. Средства есть, но [есть ] дефицит идей и рациональных предложений по мерам поддержки и адаптации российской экономики к посткризисной эпохе».

При этом Ордов предупредил, что есть вероятность краткосрочного падения цен на нефть, и поэтому нужно иметь финансовый запас на черный день.

«Но остается вопрос о сумме требуемого запаса, а также эффективности использования средств фонда», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что политика министерства финансов России абсолютно разрушительна.

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