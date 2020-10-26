Москва, , 13:34 — REGNUM Субсидирование ипотеки оказало крайне благоприятный эффект на строительную отрасль. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что касается ипотеки и стимулирования развития ипотечных программ, то правительство приняло решение о субсидировании ипотеки под новое строительство», — заявил Силуанов.

«Ставка в таком случае составляет 6,5%. Всё, что выше, правительство субсидирует из федерального бюджета. Очень хорошая программа. Мы видим, как растёт спрос на ипотеку. С одной стороны, это и желание граждан улучшить свои жилищные условия, с другой — мы видим, что строительная отрасль откликнулась на этот дополнительный спрос», — указал он.