Ярославль, , 13:33 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал не торопиться с выводами о причинах возникновения дефектов на только что отремонтированном Добрынинском путепроводе.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Добрынинский путепровод находился и находится на моем личном контроле. Прежде чем делать выводы, важно получить максимально полный и всесторонний анализ по этой ситуации. Именно поэтому по моему поручению Правительство области обратилось в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана правовая оценка действиям всех заинтересованных сторон. Считаю необходимым дождаться ее результатов, в том числе и для того, чтобы по ее итогам предоставить общественности и СМИ полную, объективную информацию, всецело и с достоверностью отражающую принятые технологические и конструктивные решения в отношении этого объекта», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод проходит реконструкцию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Движение по левой части моста открыли в мае, но вскоре закрыли из-за обнаруженных дефектов. Причины их появления и стали причиной дискуссий.

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