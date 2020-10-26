Москва, , 13:21 — REGNUM Законопроект, позволяющий размещение средств пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Предлагается дополнить перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия.

Авторы обратили внимание на то, что операции репо с клиринговым сертификатом участия пользуются большим спросом у участников финансового рынка, по итогам 2019 года объем операций составил 54 трлн рублей (18% от объемов операций на денежном рынке Московской Биржи), а по итогам III квартала 2020 года — 51,6 трлн рублей.