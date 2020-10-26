Сеул, , 13:23 — REGNUM В третьем квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании KIA Motors сократилась на 33%, до 195,2 млрд вон (~$175,6 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, мировые продажи упали на 1,3%, до 562 678 единиц, а внутренние, напротив, выросли на 3,2%, до 136 724 единицы.

Известно, что продажи в странах Европы выросли на 4,2%, в Индии — на 175,7%, в Китае — на 15,1% однако в странах Северной Америки, напротив, упали на 5,5%, в России и странах Латинской Америки — на 19,7%.

В третьем квартале текущего года объём продаж южнокорейской компании вырос на 8,2%, до 16,3 трлн вон (~$14,6 млрд), однако чистая прибыль сократилась на 59%, до 133,7 млрд вон (~$120,3 млн).

С первого по третий квартал 2020 года компания KIA Motors продала 1,86 млн автомобилей, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что продажи на внутреннем рынке сократились на 10,6%, до 415 011 единиц, за рубежом — на 14,9%, до 1,44 млн единиц.