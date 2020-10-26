Магас, , 13:20 — REGNUM В Ингушетии до конца 2020 года забронированы все места в гостиницах всесезонного курорта «Армхи». Власти республики рассчитывают, что, несмотря на пандемию коронавируса, поток туристов в нынешнем году превысит уровень прошлого года на 60%.

«Мы прогнозируем, что турпоток за четвертый квартал этого года увеличится на 50−60% в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда республику посетили около 23 тыс. туристов», — цитирует ТАСС председателя комитета по туризму Беслана Мизиева.

Помимо туристов, в Ингушетии ждут спортсменов — в открытом бассейне «Чайка» на высокогорном курорте «Армхи» проводят тренировочные сборы сборные команды пловцов.

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