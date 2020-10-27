Чебоксары, , 05:37 — REGNUM В Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений. Проверки проводились по факту низкого освоения средств в муниципалитетах, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В 2020 на мероприятий по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 366 млн рублей, в том числе из федеральной казны направлено 362,3 млн рублей, из республиканского бюджета — 2,6 млн рублей, средства местных бюджетов составили 1,1 млн рублей.

При этом освоено менее трети предусмотренных средств: по данным прокуратуры, на 1 октября муниципалитетами израсходовано 113,8 млн рублей, или 31% от общей суммы.

В прокуратуре отмечают, что одна из основных причин — нарушение подрядчиками закона о контрактной системе, срыв сроков исполнения обязательств. В ведомстве отмечают, что «выявлены многочисленные подобные факты».

Всего по результатам проверки прокурорами обнаружено 29 нарушений, возбуждено шесть дел административных дел. Также прокурорами Чебоксар, Ибресинского, Марпосадского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского и Шемуршинского районов решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения контрактных обязательств.

Между тем, в министерстве строительства Чувашии отмечают, что на 15 октября кассовое освоение средств в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды составило 145,9 млн рублей, или 40%. Контракты заключены на благоустройство 35 общественных пространств и пяти дворовых территорий. На реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров выделено 1,311 млрд рублей, из ни освоено 549,9 млн рублей (42%).

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