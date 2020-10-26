Москва, , 13:19 — REGNUM Снижение страховых взносов для бизнеса получило постоянно действующий характер, и это сыграло крайне большую роль в поддержке деловой активности в России на фоне кризиса. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наиболее чувствительная мера для малого предпринимательства — снижение страховых взносов — эта мера будут иметь постоянно действующий характер», — заявил Силуанов.

«Целый ряд мер поддержки отрасли здравоохранения были приняты. Если есть необходимость, мы также готовы посмотреть, какие решения (возможны)», — продолжил он.

По его словам, тот ответ, который был определён в рамках общенационального плана, касается и рядовых граждан, и предпринимательства.

«Многие меры сейчас действуют. И хочется надеяться, что дополнительных решений не потребуется. Но мы всегда будем очень чётко мониторить ситуацию. Всегда будем смотреть за развитием событий», — подчеркнул Силуанов.