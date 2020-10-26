Москва, , 13:18 — REGNUM Стоит согласиться с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, который рекомендовал хранить сбережения в рублях. В зарубежные страны ехать рискованно из-за COVID-19, валюта не особенно нужна, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Если граждане зарабатывают и тратят деньги в России, то рубль лучшая валюта для сбережений. По статистике валютные доходы имеют только 1% россиян.

Однако надо иметь ввиду, что рубли в банках лучше размещать не более, чем на год. В конце 2021 года Банк России начнет повышать ключевую ставку. А следом пойдут вверх и ставки по вкладам.

Конечно, можно разбавить депозиты какими-нибудь дивидендными голубыми фишками — «Сбер» или Газпром. Они платят дивиденды раз в год, то есть выплаты будут летом 2021 года и за весь текущий года, а не второе полугодие 2020 как у многих других бумаг.

Доходность дивидендов может легко составить 8−10%. Правда с них придется заплатить НДФЛ.

Цены на газ уже вышли на комфортный для Газпрома уровень. Новая дивидендная политика «Сбера», вероятно, сохранит требование о достаточности общего капитала 12,5% для выплаты акционерам дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. А это очень хорошие мировые стандарты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах, которые будут потрачены в ближайшее время.

Читайте также: Кудрин рассказал жителям России, как хранить сбережения