Берлин, , 13:14 — REGNUM Начало продаж универсала Volkswagen Caddy пятого поколения состоится в Европе в конце осени 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первые модели новинки в конце ноября появятся на авторынках Польши, Германии и Австрии, а потом продажи универсала начнутся в других странах Европы. И только после этого автомобиль будет экспортирован в Австралию, ЮАР и Израиль.

В компании сообщили, что покупателям будут доступны пять версий модели: Life, Style, Kombi и Move. Вариации колёсной базы у авто две — Cargo и Cargo Maxi (с удлиненной колесной базой).

Собран автомобиль на модульной платформе MQB, которая уже была ранее использована на многих моделях Volkswagen. Длина колёсной базы обычной версии Caddy равна 2755 мм, а её длина в версии Maxi составляет 2970 мм

В движение автомобиль приводит турбированный дизельный агрегат с системой «двойного впрыска» Twindosing рабочим объёмом два литра и производительностью 75 л. с. Также в моторной линейке имеется такой же мотор, но мощностью 122 л. с., а также бензиновый турбомотор 1.5 TSI максимальной мощностью 116 л. с. и движок TGI объёмом 1,5 л производительностью 130 «лошадей», который работает на природном газе.

Ранее стала известна стоимость рестайлингового Volkswagen Tiguan в Великобритании. В начальной комплектации она составит 24 915 фунтов стерлингов (порядка 2,5 млн рублей), а в топовой версии — 39 010 фунтов стерлингов (порядка 3,9 млн рублей).

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