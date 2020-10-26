Москва, , 13:09 — REGNUM В случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса правительство будет обращаться к тем же инструментам мобилизации финансовых ресурсов, какие уже были произведены в 2020 году. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы отошли от бюджетных принципов, бюджетных правил, которые последние годы соблюдали — это могло нам дать стабильную финансовую систему и стабильный бюджет. Тем не менее, такого рода ситуации требуют и неординарных мер, которые в текущем году были реализованы», — заявил Силуанов.

«Надеюсь, что ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, вторая волна — она будет не такой продолжительной, и мы сумеем найти ресурсы для реагирования на складывающуюся ситуацию», — указал он.

Министр напомнил, что так называемая «копилка», ФНБ, создавалась ради страховки от снижения цен на нефть, а не для реализации антикризисных мер вообще.

«Если нам понадобятся дополнительные ресурсы, будем искать, как уже делали в текущем году, как за счёт увеличения заимствований, за счёт перераспределения приоритетов внутри бюджета», — отметил он.