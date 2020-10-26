Сеул, , 13:03 — REGNUM В сентябре 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост продаж импортных коммерческих автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года было зарегистрировано 383 импортных грузовых автомобиля, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в стране было продано 163 машин марки Volvo Trucks, 108 машин марки Scania, 51 машин марки MAN, 41 машин марки Mercedes-Benz и 20 машин марки Iveco.

Отмечается, что наибольшее число коммерческих автомобилей пришлось на спец. технику, тракторы, самосвалы и автобусы.