Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В аэропорту Тбилиси в ноябре намерены возобновить пять новых односторонних рейсов. Расписание на будущий месяц было опубликовано на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

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В новом расписании были добавлены рейсы из Тбилиси в Киев, Доху, Стамбул, Минск и Актау. Согласно опубликованным данным, обратно самолеты будут возвращаться без пассажиров.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Грузии, с ноября будут возобновлены регулярные авиарейсы в Амстердам, Вену, Варшаву, Афины, Вильнюс, Дортмунд, Катовице и Милан. Они также указаны в опубликованном агентством расписании.

Напомним, в Грузии запрет на авиаперевозки пассажиров был введен с марта из-за пандемии коронавируса. С сентября руководство страны стало постепенно возобновлять международное сообщение.

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