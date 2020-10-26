Нур-Султан, 26 октября 2020, 12:57 — REGNUM Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% с процентным коридором плюс-минус 1,5 процентных пункта, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
Отмечается, что восстановление мировой экономики из-за второй волны коронавируса носит неустойчивый характер. Новые ограничительные меры вводят ключевые партнеры Казахстана — Россия и страны ЕС.
Кроме того, на рынке нефти наблюдается повышенная волатильность. Внешние риски и неопределенность мирового рынка ограничивают возможность снижения базовой ставки, добавили в Нацбанке Казахстана.
Напомним, по итогам сентября 2020 года уровень годовой инфляции составил 7%. Продовольственные товары выросли на 10,8%, непродовольственные — на 5,5%.
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