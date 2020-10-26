Москва, , 12:57 — REGNUM Фонд национального благосостояния позволит финансировать расходы бюджета в течение трёх лет в случае падения цен на нефть до уровня 20 долларов за баррель. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Средств достаточно в нашем Фонде национального благосостояния — около 12,5 трлн рублей мы ожидаем на конец текущего года, с которых около 8 трлн это ликвидная часть», — заявил Силуанов.

«Потому что часть средств ФНБ вложена в определённые активы, пошла на развитие инфраструктуры, производств, предприятий. Это то, о чём мы всегда говорили — о необходимости использования нефтегазовых средств на поддержку экономики», — указал он.Но средства ФНБ используются лишь в тех случаях, когда цена на нефть ниже тех ориентиров, которые закладываются в бюджет — базового сценария, напомнил министр.

«Фонд национального благосостояния будет использоваться на поддержку бюджета лишь в тех случаях, когда мы видим снижение цен на нефть и необходимость поддержки и восстановления сокращаемых бюджетных доходов», — указал он.

«Считаем, что этот тот безопасный предел, который позволяет нам в течение трёх лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», — подчеркнул Силуанов.