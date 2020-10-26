Москва, , 12:54 — REGNUM На российском валютном рынке возможны непредсказуемые тренды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что курс рубля сильно недооценен, но к концу 2020 года возможно укрепление российской национальной валюты.

«Греф прав, когда рассуждает о потенциале укрепления рубля до конца года. Вполне возможно попытаться рассчитать «справедливый» курс, который может быть даже ниже 70 рублей за доллар. Но снижение ключевой ставки и возможная потеря «аппетита» к российскому риску со стороны иностранных спекулянтов указывает на возможность укрепления рубля, — сказал Ордов. — Ситуация с коронавирусом сместила акценты в курсообразовании рубля с внутрироссийских на внешнемировые».

Как пояснил Ордов, дефицит бюджета и золотовалютные резервы перестают быть главными драйверами курса. А цены на нефть и объемы экспортируемого российского сырья в большей мере зависят от мировой экономической конъюнктуры и способны вызвать непредсказуемые тренды на российском валютном рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что рубль до конца года укрепится, если ситуация с SARS-CoV-2 станет более-менее понятной и геополитические факторы стабилизируются.

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