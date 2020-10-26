Москва, , 12:50 — REGNUM В начале недели рыночные настроения вновь ухудшаются, что отражается на снижении склонности к рискам и продажами рисковых активов. Основная причина — значимое обострение за выходные ситуации с коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«В США фиксируются новые рекорды по числу заболевших, страны Европы вводят частичные карантинные ограничения.

При этом не оправдываются надежды рынка на скорое принятие стимулирующего денежного пакета мер в США, который поддержал бы потребительскую и деловую активность, потребность в ресурсах.

Республиканцы и демократы пока не могут договориться об этих мерах, и, очевидно, их не следует ждать до выборов. Данные обстоятельства с позиций спроса играют против роста цены.

С другой стороны, навес избыточного предложения может усилиться в связи с планами Ливии почти вдвое увеличить добычу, поскольку военные действия уже меньше затрагивают её возможности.

Данные обстоятельства сегодня привели к дальнейшему снижению цены барреля Brent к $41.

В течение дня не ожидается важных событий и статистики. Поэтому вероятен небольшой диапазон колебаний котировок — $40,50−41,80 за баррель», — считает эксперт.

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