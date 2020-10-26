Москва, , 12:48 — REGNUM Представители Торгово-промышленной палаты РФ предложили внести корректировки в закон о прослеживаемости товаров, поставляющихся на территорию страны. Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ был принят Госдумой РФ в первом чтении.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, система прослеживаемости товаров предполагает, что при его ввозе на территорию РФ ставится отметка в счете-фактуре и вплоть до покупки или реализации товаров контролирующим органам видна вся цепочка его движения. Предполагается, что кабинет министров утвердит перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и далее в него будут вноситься новые товары с целью предотвращения появления на рынке контрафактной продукции. Данная концепция в целом поддерживается представителями ТПП РФ.

При этом проект обязывает бизнес уведомить налоговый орган об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу акта правительства Российской Федерации о включении конкретного товара в перечень.

Сергей Катырин отметил, что торговая деятельность включает в себя множество непрерывных процессов закупки, транспортировки, хранения, распределения, доставки и реализации товаров.

С учетом этого в торговых компаниях, как оптовых, так и розничных, как правило, определены конкретные периоды для проведения инвентаризации по товарным группам. В этой связи, полагает Катырин, целесообразно определить срок предоставления информации об остатках не менее 60 дней с даты вступления в силу акта правительства Российской Федерации о включении конкретного товара в перечень.

Кроме того, в целях избежания установления двойного регулирования в отношении отдельных товаров ТПП РФ считает целесообразным исключить возможность включения в перечень товаров, в отношении которых уже действует иная система прослеживаемости в виде ЕГАИС, АИС «Меркурий», и маркированных товаров.