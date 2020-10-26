Москва, , 12:45 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 23 октября продолжила снижение, в очередной раз, обновив минимум предыдущего дня. Таким образом движение в рамках нисходящего сентябрьского тренда продолжается, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Целевой диапазон, которого может достигнуть пара до конца года — 72−74. В свою очередь сегодня, 26 октября, не исключена локальная коррекция в район — 76,80 — 76,90.

Банк России оставил ставку без изменения — на уровне 4,25%. Также глава регулятора Эльвира Набиуллина сохранила свой «голубиный» взгляд на перспективы кредитно-денежной политики.

Она не исключила, что при благоприятной внешней конъюнктуре ставка будет снижена до 4%. Возможно, даже в 2020 году. Единственное, что изменилось был улучшен прогноз по ВВП на этот год, также был обновлен прогноз по ценам на нефть.

Данный позитив в совокупности с другими драйверами нашёл отражение в пятничной динамики котировок рубля.

Кроме того, Банк России сообщил, что с 26 октября увеличивает продажи валюты на внутреннем рынке в части дополнительных операций связанных с использованием средств Фонда национального благосостояния до 4 млрд руб. в день.

Ранее предполагаемая сумма продажи валюты в этой части операций была на уровне 2,9 млрд руб. в день. То есть, поддержка рубля усилится.

Среди негативных факторов стоит выделить неопределенность, связанную с последствиями выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. А именно, инвесторы ожидают на сколько изменится или сохранится текущая риторика относительно России у будущего президента США», — пояснил эксперт.

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