Москва, , 12:44 — REGNUM Меры на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии составили около 4,5% ВВП. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сколько денег потребовалось из бюджета выделить на меры поддержки граждан, предпринимателей, модернизацию здравоохранения? Это около 4,5% ВВП», — заявил Силуанов.

«Много это или мало? Это почти 5 трлн рублей. Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов. Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, то это около 9% ВВП», — продолжил он.

В России произошёл переход от профицитного бюджета к дефицитному, напомнил министр.

«Всё это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объём этих финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдёт на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане — как раз по ликвидации, нейтрализации и поддержке последствий коронавирусной инфекции», — указал Силуанов.