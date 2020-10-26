Москва, , 12:38 — REGNUM В конце 2021 года Россия должна вернуться к докризисным параметрам экономического развития. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ущерб экономики серьёзный. Не только экономики: каждый человек почувствовал себе те последствия распространения болезни, с которой мы сейчас боремся», — заявил Силуанов.«Хочу сказать, что в наших прогнозах — именно этими параметрами сейчас руководствуемся, в том числе в своих корректировках бюджета… прогноз таков, что в конце 2021 года мы должны выйти на докризисные параметры развития экономики», — указал министр.