Москва, , 12:33 — REGNUM В настоящее время нет ярко выраженной надежной валюты для хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал совет руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал жителей России распределить сбережения между разными валютами или оставить небольшие запасы в рублях, если есть планы ими воспользоваться.

«Как глава органа госвласти Кудрин оказался со своим советом не на высоте, — пояснил экономист. — Для большинства жителей РФ выбор активов уже сделан — гречка, макароны, тушенка, а видимо, «сдачу» целесообразно хранить в валюте. Необходимо ли слышать одни и те же советы из года в год от одних и тех же экономистов? Видимо, да, так как обыватели могут забыть купить валюту после того, как правительство РФ и ЦБ РФ столько раз объявляли дедолларизацию российской экономики и финансового рынка. Однако сейчас нет ярко выраженной надежной валюты для сохранения сбережений. Мировой экономический кризис вот-вот может усилиться финансовым с непредсказуемым эффектом для отдельных стран и их валют».

При этом Ордов подчеркнул, что до конца 2020 года перспектива рубля не так уж и плоха.

«Причем есть шанс на незначительное укрепление рубля, но вероятность его ослабления ближе к 80 все-таки больше», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах, которые будут потрачены в ближайшее время. Однако, добавил Кудрин, если в ближайшие год-полтора не планируется сбережения тратить, то лучше часть средств оставить в рублях, а часть — в валюте.

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