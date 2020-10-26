Москва, 26 октября 2020, 12:33 — REGNUM В настоящее время нет ярко выраженной надежной валюты для хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал совет руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал жителей России распределить сбережения между разными валютами или оставить небольшие запасы в рублях, если есть планы ими воспользоваться.
При этом Ордов подчеркнул, что до конца 2020 года перспектива рубля не так уж и плоха.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах, которые будут потрачены в ближайшее время. Однако, добавил Кудрин, если в ближайшие год-полтора не планируется сбережения тратить, то лучше часть средств оставить в рублях, а часть — в валюте.
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