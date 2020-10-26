Москва, , 12:24 — REGNUM Постепенный отказ от углеводородных ресурсов является мировым трендом. Об этом 26 октября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мировым трендом стал постепенный отказ от углеводородных ресурсов, многие государства осуществляют сейчас программы развития альтернативных видов энергетики, в том числе водородной, меняется структура спроса на энергоресурсы», — сказал глава правительства.

Мишустин считает, что Россия, как страна-экспортёр, должна это учитывать.

Он рассказал об утверждении четырёхлетнего плана по развитию водородной энергетики в России, что может стать первым шагом к созданию новой отрасли.