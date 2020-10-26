Тере-Хольский район, , 12:24 — REGNUM Транспортная изолированность отдалённого Теле-Хольского района Тувы признана препятствием для его социально-экономического развития. К такому выводу пришли в республиканской прокуратуре по итогам поездки прокурора Александра Боровкова в село Кунгуртуг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, местные жители рассказали ему о проблемах при получении социальных выплат и юридической помощи, работе почты и транспорта. Выяснилось, что власти не решают вопрос обеспечения транспортной доступности, в результате чего пенсионеры в августе не получили в срок пенсию.

«Транспортная изолированность Тере-Хольского района также препятствует развитию кредитно-банковской сферы на его территории. Установлено, что на территории муниципального образования денежные переводы гражданами осуществляются только в филиале ФГУП Почта России с. Кунгуртуг, а также с использованием платежных систем «Сбербанк онлайн», — отметили в прокуратуре.

Установка банковских терминалов, не говоря уже об открытии филиалов банков, невозможна опять же из-за отсутствия нормальных дорог.

В связи с этим сотрудники ведомства внесли представление министру дорожно-транспортного комплекса Тувы. Кроме того, о нарушениях информировали главу республики Шолбана Кара-оола.