Москва, , 12:18 — REGNUM Правительство России утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Об этом 26 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Government.ru

«Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли», — заявил глава правительства.

По словам Мишустина, предусматривается создание необходимой нормативной базы, предоставление господдержки научных исследований и проектов создания производственных мощностей.

Преимуществом России Мишустин назвал близость к рынкам сбыта в Европе и Азии.