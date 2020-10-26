Москва, 26 октября 2020, 12:17 — REGNUM После того, как в Америке объявят о победе главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах, доллар подскочит в цене, а потом начнет «заваливаться». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что курс рубля сильно недооценен и что он зависит от ситуации с распространением коронавируса и цен на нефть.
Однако, как подчеркнул Делягин бардак в Америке, по-видимому, будет таким, что рубль, вероятно, действительно укрепится по отношению к доллару. Но только потому, что доллар сильно упадет в цене.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф пообещал, что уже к концу 2020 года ожидается укрепление рубля.
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