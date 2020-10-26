Москва, , 12:17 — REGNUM После того, как в Америке объявят о победе главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах, доллар подскочит в цене, а потом начнет «заваливаться». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что курс рубля сильно недооценен и что он зависит от ситуации с распространением коронавируса и цен на нефть.

«Рубль действительно недооценен, если сравнивать с паритетом покупательной способности, потому что разница между биржевой стоимостью рубля и паритетом покупательной способности, это так называемые страновые риски. В них входит в том числе вменяемость государственного управления, — сказал Делягин. — Когда государственное управление безумно и разрушительно, то естественно, что национальная валюта стоит дешевле, чем она должна была бы стоить по паритету покупательной способности. Так что в этом отношении Греф прав. Что касается того, что рубль недооценен и укрепится, если не будет падения цены на нефть, то это называется «бла-бла-бла». Да, безусловно, если все будет очень хорошо, то рубль, наверное, укрепится. Но мы понимаем, что при таких выдающихся руководителях рубль, скорее всего, не укрепится».

Однако, как подчеркнул Делягин бардак в Америке, по-видимому, будет таким, что рубль, вероятно, действительно укрепится по отношению к доллару. Но только потому, что доллар сильно упадет в цене.

«Я думаю, что когда будет объявлено о победе Трампа, то доллар подскочит в цене на какое-то короткое время. А потом в силу хаотизации ситуации он будет заваливаться», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф пообещал, что уже к концу 2020 года ожидается укрепление рубля.

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