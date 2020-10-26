Тольятти, Самарская область, , 12:16 — REGNUM В сентябре 2020 года в России было продано 29 257 легковых машин марки Lada на сумму в 19,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом в прошлом месяце наибольшую выручку среди автомобилей Lada принесла модель Vesta. Журналисты отмечают, что в первый осенний месяц российские дилеры реализовали 9683 таких авто на общую сумму в 7,2 млрд рублей.

На втором месте по выручке среди автомобилей Lada находится модель Granta. В указанный период автодилеры выручили за неё почти 6 млрд рублей. Эти деньги были получены за 10 930 таких авто. Тройку лидеров рейтинга замыкает универсал Lada Largus. В отчетный месяц было реализовано 2912 единиц универсала на сумму в 2 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились Lada Xray (1721 ед.;1,2 млрд рублей) и Lada Niva (1632 ед.; 1,2 млрд рублей).

Ранее стало известно, что компания ООО ТТМ «Центр» планирует начать в Рязани сборку промтоварного закрытого и изотермического фургона Lada Granta (АФ-2701) с мотором мощностью 87 л. с.

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