Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Банки в Грузии готовы начали предоставлять отсрочку по кредитам, выданным предприятиям, которые пострадали из-за того, что началась пандемия. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 25 октября сообщил журналистам глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Он заявил, что льготы будут предоставлены компаниям, которые работают в сфере туризма и в смежных отраслях. Глава ассоциации также подчеркнул, что по каждому случаю вопрос будут рассматривать индивидуально, а массовой отсрочки, которую весной предоставили всем заемщикам, не будет.

«Всеобщей отсрочки, которая предлагалась в прошлый период, больше не будет. Мониторинг ведется индивидуально. Работа с клиентами проводится, происходит реструктуризация. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении», — сказал Дзнеладзе.

Стоит отметить, что пандемия в Грузии ударила сильнее всего по туристическому сектору, так как международный туризм почти сошел на нет. Весной члены правительства страны пообещали открыть страну для иностранных туристов летом, но только в августе открыли границу для граждан из нескольких стран. Регулярные международные авиарейсы в Грузии начали постепенно восстанавливать только в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили 1872 случая заражения коронавирусом