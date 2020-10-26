Москва, , 11:51 — REGNUM С начала 2020 года изменились цены кросс-версий самых популярных моделей из В-сегмента в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

По данным журналистов, минимальная стоимость кросс-версий находится в диапазоне от 830 до 930 тыс. рублей. При этом данные машины в начальных версиях имеют похожие технические характеристики.

Так, они имеют бензиновый мотор рабочим объёмом 1,4 или 1,6 л производительностью 82, 100 или 106 л. с. Трансмиссия у данного сегмента авто механическая, а привод исключительно передний. Клиренс у продающихся в России кросс-версий В-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили) — от 190 мм до 203 мм.

С начала 2020 года сильнее других подорожала наиболее дешёвая из этих моделей — хэтчбек Renault Sandero Stepway. Прибавка к стоимости относительно январской цены у данного автомобиля составила 52 тыс. рублей (6,8%).

Модель KIA Rio X-Line за отчётный период стала дороже на 40 тыс. рублей (4,5%). Меньше всего увеличилась цена российской модели Lada Vesta SW Cross (26 тыс. рублей; +3,2%).

Напомним, по итогам первых восьми месяцев 2020 года в России наибольшее значение средней цены было зарегистрировано в сегменте люксовых автомобилей — 7 567 585 рублей.

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