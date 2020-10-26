Москва, , 11:45 — REGNUM Политика министерства финансов России абсолютно разрушительна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова, который пообещал, что средства фонда национального благосостояния будут использоваться только в тех случаях, когда начнут падать цены на нефть.

«У Минфина РФ есть два бюджетных приоритета, — сказал Делягин. — Первый — это заморозка денег страны в Фонде национального благосостояния и в целом в бюджетных резервах, потому что неиспользуемые остатки бюджета не сводятся к ФНБ. Задача Минфина в том, чтобы деньги России ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае не служили России. Это фундаментальная установка со времен Кудрина. А второе — это выкармливание деньгами российских налогоплательщиков разного рода финансовых спекулянтов. Потому что когда Минфин, захлебываясь от денег, при этом берет деньги взаймы, то он выплачивает за них проценты и таким образом перекачивает деньги российских налогоплательщиков в карманы финансовых спекулянтов. В этом смысл политики министерства финансов».

Как заявил Делягин, такая «политика абсолютно разрушительная», и с ней надо заканчивать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые по состоянию на конец 2020 года будут составлять около 12,5 трлн рублей, Минфином РФ планируется тратить только при низких ценах на нефть.

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