Москва, 26 октября 2020, 11:45 — REGNUM Политика министерства финансов России абсолютно разрушительна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова, который пообещал, что средства фонда национального благосостояния будут использоваться только в тех случаях, когда начнут падать цены на нефть.
Как заявил Делягин, такая «политика абсолютно разрушительная», и с ней надо заканчивать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые по состоянию на конец 2020 года будут составлять около 12,5 трлн рублей, Минфином РФ планируется тратить только при низких ценах на нефть.
Читайте ранее в этом сюжете: Минфин намерен тратить ФНБ только при низких ценах на нефть – Силуанов