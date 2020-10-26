Ташкент, , 11:18 — REGNUM Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Узбекистане по итогам января-сентября 2020 года выросла на 6%, сообщили 26 октября в государственном комитете по статистике.

Зарплата в сфере здравоохранения на 30,2% меньше, чем средний размер заработной платы по стране, в сфере образования — на 24,7%. В финансовой и страховой деятельности зарплата выше средней на 125%, в сфере информации и связи — на 67,4%.

Напомним, по итогам января-сентября 2019 года средняя заработная плата в Узбекистане выросла на 30,5%. В январе 2020 года этот показатель составлял 22,9%. Резкое сокращение роста зарплат наблюдается с апреля 2020 года.