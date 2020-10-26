Москва, , 11:11 — REGNUM В сентябре 2020 года на вторичном авторынке России было куплено 663 электромобиля, что в 2,1 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего в стране было перепродано электрических машин Nissan Leaf. На них пришлось почти 93% перепродаж сегмента. Всего же за месяц модели Leaf поменяли своих хозяев 614 раз.

На втором месте подержанная модель Mitsubishi i-MiEV. Это авто в прошлом месяце перепродали 15 раз. Тройку лидеров замыкает Tesla Model S. На вторичном рынке данную модель предпочли приобрести 13 покупателей.

Четвёртое место модельного рейтинга делят BMW i3 (7 ед.) и Tesla Model X (7 ед.). Далее идут: Hyundai Ioniq (3 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.) и Lada Ellada (2 ед.).

Напомним, в сентябре 2020 года в РФ был продан 91 новый электрокар — в четыре раза больше продаж прошлогоднего уровня.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам новых электромобилей