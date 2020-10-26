Москва, , 10:54 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские дилеры компании Nissan реализовали 5623 автомобиля марки, что на 24% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным журналистов, всего с января по сентябрь нынешнего года в России было продано 40 535 автомобилей Nissan. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге Nissan заняла восьмое место по реализации среди всех автокомпаний в РФ.

Лидером по продажам марки в России в прошлом месяце стал Nissan X-Trail. Продажи этого авто выросли на 1% и достигли 2303 экземпляров.

На втором месте рейтинга разместились модели Nissan Qashqai. В первый осенний месяц нынешнего года данные машины приобрели 2017 человек — на 35% меньше, чем в сентябре год назад.

Напомним, в октябре нынешнего года весь модельный ряд японского автопроизводителя Nissan подорожал в России от 10 до 54 тыс. рублей (на 0,3 — 4,4% относительно прежней цены).

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