Стокгольм, , 10:43 — REGNUM В настоящее время представители шведских профсоюзов и работодатели обсуждают условия проведения следующих коллективных переговоров по заработной плате. Итоги встреч участников рынка труда будут иметь решающее значение для 2,8 миллионов трудоустроенных жителей Швеции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

31 октября в силу вступят новые соглашения, предусматривающие уровень повышение заработной платы в Швеции на ближайшие годы. Пандемия коронавируса изменила ситуацию на рынке труда в стране, когда весной переговоры были приостановлены, а действие коллективных договоров было продлено до конца октября текущего года.

Журналисты отмечают, что сейчас главной проблемой является отраслевая дифференциация относительно кризисных явлений в Шведской экономики. Сегодняшние показатели в секторе промышленного производства с трудом достигли февральских значений, но работодатели отмечают, что внутриотраслевая планка повышения заработной платы неприемлема из-за финансовых условий различных компаний на рынке.

Профсоюзы не согласны и продолжают настаивать на 3-процентном повышении зарплат в течение 12 месяцев, в то время как работодатели предложили более долгосрочные условия оплаты труда в виду неопределенности на рынках — 4,5-процентное повышение в течение 29 месяцев.