Якутск, , 10:42 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать инвестиционный климат во всех регионах ДФО и сформировать новую модель для привлечения инвестиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы должны работать так, чтобы регионы постоянно конкурировали за те проекты, которые заходят на Дальний Восток, предлагали лучшие условия. Такую конкурентную модель надо разработать. Они могут конкурировать за счёт снижения местных налогов, за счёт эффективности работы с инвестором, прозрачности, отсутствия коррупции, необоснованных требований и так далее. Этот процесс надо организовать», — обратился Трутнев к руководству Минвостокразвития и Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

По словам вице-премьера, новая концепция должна быть направлена не на борьбу за конкретного инвестора, а в целом на улучшение условий для привлечения инвестиций на весь Дальний Восток.

Также Юрий Трутнев сказал о необходимости разработать документ, понятный для инвестора, благодаря которому он сможет быстрее выбрать место, где будет реализовывать проект.

«В этом анализе должна содержаться информация об инвестиционных рейтингах, то есть об эффективности работы местных администраций по взаимодействию с инвестором», — пояснил полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 22 октября работал в Нерюнгри — побывал на территории опережающего развития «Южная Якутия». Он оценил её как динамично развивающуюся.