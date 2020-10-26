Ново-Огарево, Московская область, , 10:28 — REGNUM Госдума намерена обсудить в первом чтении проект федерального бюджета на 2021−2023 годы на заседании в среду, 28 октября. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о приоритетах работы нижней палаты парламента президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы сейчас в рамках комитетов закончили подготовку бюджета к рассмотрению в первом чтении, завершились консультации в рамках фракций, и планируем, что бюджет в первом чтении будет рассмотрен 28 октября», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен дать заключение на главный финансовый документ страны, а также проекты бюджетов государственных фондов.

Кроме того, сегодня, 26 октября, состоится встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина с лидерами фракций Госдумы.