Оренбург, , 10:28 — REGNUM В Оренбурге судебные приставы приостановили деятельность одного из заводов по переработке нефти. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Поводом стало нарушение экологического законодательства. По данным службы, нормативы выбросов в атмосферу оказались превышены. До устранения нарушений суд ранее запретил деятельность площадки автослива нефтепродуктов, устройства слива, а также насосов.

Приставы прибыли на завод и вручили руководству требование о запрете работы данного оборудования. Оно опечатано, а деятельность организации приостановлена.