Москва, , 10:17 — REGNUM В России цены на машины марки Renault в сентябре 2020 года выросли на 13 — 31 тыс. рублей. Об этом 26 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Таким образом, прибавка к стоимости французских авто составила 1,5 — 3,7% от прежней цены.

Теперь Renault Arkana в базовой версии стоит 1 155 000 рублей, а в топовой — 1 670 000 рублей. Renault Duster продаётся в зависимости от комплектации по цене от 840 000 до 1 230 000 рублей.

Диапазон цен на модель Renault Kaptur составляет от 1 085 000 до 1 576 000 рублей. Популярная в России модель Renault Logan стоит 660 000 — 865 000 рублей.

Стоит отметить, что предыдущее повышение цен на автомобили Renault произошло в сентябре нынешнего года. Тогда рост цен на автомобили французского автопроизводителя составил 6 — 33 тыс. рублей.

Напомним, по итогам сентября дилеры компании Renault в РФ реализовали 14 007 машин — на 5% больше, чем в сентябре 2019 года.

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