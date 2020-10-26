Москва, , 10:07 — REGNUM Центральный банк РФ может пойти на очередное снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«До конца года стоит ожидать лишь небольшого снижения ключевой ставки. В декабре примерно на четверть процентного пункта — до 4%, в первом полугодии 2021 года колебания возможны в пределах половины процентного пункта — до 3,5%, — сказал Твердохлеб. — Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией. Если не будет расти количество заболевших и в экономике будут наблюдаться признаки стабилизации и предпосылки роста, то ЦБ, скорее всего, пойдет по пути снижения ключевой ставки для стимулирования экономики. При этом радикального изменения ставки ждать не стоит».

Как подчеркнул Твердохлеб, более точный прогноз на 2021 год можно будет сделать по завершении I квартала.

«Помимо пандемии, которая будет ключевым фактором для ЦБ, нужно учитывать также санкции. Если их усилят, то в зависимости от их влияния на экономику могут быть рассмотрены более радикальные меры для недопущения роста инфляции и снижения курса рубля», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что снижение ЦБ РФ ключевой ставки принесёт выгоду отдельным отраслям.

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