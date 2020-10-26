Москва, , 09:50 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 26 октября пройдет проверка развития позитивного сценария по рублю на краткосрочную перспективу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара откроет день с отметки в 76,50 руб. (+40 коп. к закрытию пятницы), курс евро — с 90,55 руб., что на 25 коп выше уровня закрытия предыдущего недели. Этому поспособствует ослабление оптимизма на мировых рынках и уход цен на нефть на трехнедельные минимумы.

С технической точки зрения в паре доллар/рубль следует ожидать тестирования пройденного вниз 23 октября минимума в 76,65 руб., что при неудаче подтвердит дальнейшее развитие позитивного сценария в ближайшие недели.

По евро картина выглядит менее однозначно, но в силу складывающейся ситуации на рынке Forex, сопротивлением могут стать уровни открытия дня.

Сегодня наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, что фактически лишит рубль этого фактора поддержки — последующая уплата налога на прибыль формируют меньшую долю налоговых обязательств, экспортеры уже могли аккумулировать достаточное количество рублей в предыдущие дни.

С другой стороны, на фоне тонкого рынка из-за предстоящих 3 ноября выборов президента США, в качестве заметной движущей силы могут ощущаться продажи Банком России иностранной валюты.

По итогам прошедшего заседания регулятор сообщил, что с сегодняшнего дня в ежедневном режиме начнет реализовывать по 1,1 млрд руб. в день в рамках сделки с акциями Аэрофлота (авиаперевозчик провел размещение акций, которые были приобретены Фондом национального благосостояния).

Вместе с реализуемыми в рамках сделки по продаже ЦБ правительству акций Сбербанка общая величина дополнительных интервенций составит 4 млрд руб. По бюджетному правилу ЦБ продает $73 млн в день; таким образом, общий объем интервенций увеличится до $125 млн ежедневно.

Само заседание, на котором ставка была оставлена без изменений на уровне 4,25% годовых и прозвучали сигналы готовности рассмотреть ее понижение на следующих заседаниях имело нейтральное значение из-за сокращение интереса к рублевым активам со стороны нерезидентов.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден назвал Россию угрозой США, однако степень восприятия таких высказываний сейчас на порядок ниже. Участники рынка предполагают, что в случае его победы при увеличении доли демократов можно ожидать согласования более высоких, нежели чем при республиканцах объемов стимулов, что поддержит валюты стран с развивающейся экономикой. В том числе и рубль, пока геополитические факторы не начнут вновь доминировать.

Пока же присущая нацвалюте премия продолжает снижаться. Санкции из-за ухудшения самочувствия политика Алексея Навального не имели секторальный характер. До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Лукашенко лично.

Негативный старт рубля в начале недели будет обусловлен снижением цены на нефть почти на 2% до $40,75 за баррель по сорту Brent. Национальная нефтяная компания Ливии объявила в пятницу, что снимает режим форс-мажора с двух ключевых портов, через которые сырье отправляется на экспорт.

По оценкам организации, это позволит нарастить поставки на 1 млн баррелей в сутки в ближайшие четыре недели. Новость способна вызвать краткосрочный шок, но в дальнейшем инвесторы могут переключить внимание на ОПЕК+, где ранее звучали сигналы о готовности поддерживать хрупкий баланс спроса и предложения.

Пока черное золото остается в рамках широкого коридора $39−43 и несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть продолжил пусть и медленно, но восстанавливаться», — пояснил эксперт.

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