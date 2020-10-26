Сеул, , 09:50 — REGNUM Во втором квартале 2020 года совокупный объём торговли Южной Кореи с другими странами сократился из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление члена парламентского комитета по планированию и финансам Ян Гён Сук.

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Опираясь на данные Всемирной торговой организации, с апреля по июнь текущего года объём торговли Южной Кореи составил $109 млрд, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в первом квартале года данный показатель составил $126 млрд, что на 1,8% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Во втором квартале 2020 года объём мировой торговли сократился на 21,1%, до $3,76 трлн.