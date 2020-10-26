Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве с 2011 года ключи от квартир получили 18,8 тысячи обманутых дольщиков, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: Почти 3 тыс. обманутых дольщиков в Москве получат жильё в 2020 году

С начала 2020 года в столице восстановлены права около 2,5 тыс. обманутых дольщиков. За январь — сентябрь сдано в эксплуатацию 13 домов-долгостроев.

Планируется, что до конца 2020 года ключи от долгожданных квартир получат порядка 3 тысяч обманутых дольщиков в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трёх лет Москва планирует закрыть проблемы оставшихся 13,5 тысячи дольщиков в 34 домах.

Читайте также: Проблему обманутых дольщиков в Москве обещают решить к 2023 году