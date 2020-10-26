Красногорск, , 09:39 — REGNUM Объём экспорта в Китай у предприятий Московской области вырос на 200% с начала года. Об этом сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Если говорить об увеличении объема экспорта в Китай в натуральном выражении, то есть в количествах тонн отгруженной продукции, то на текущую дату прирост превышает 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

По словам министра, в денежном выражении около 9% всего подмосковного экспорта приходится на Китай. По итогам 2020 года ожидается, что предприятия Московской области поставят в Поднебесную продукцию на 100 млн долларов. При этом более половины от объёмов поставляемых товаров является мясная продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал 13,4 тыс. тонн хурмы на общую сумму $1,733 млн.

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