Ташкент, , 09:34 — REGNUM В Ташкенте открыли российский торгово-распределительный дом общей площадью 12 гектаров, сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на материалы конференции «Export.ПерезаGROOZка».

Комплекс включает в себя открытые и закрытые склады общей площадью 40 тыс. кв. метров, таможенный склад, а также склад ответственного хранения общей площадью более 4 тыс. кв. метров.

Кроме того, на территории торгово-распределительного дома построены погрузо-разгрузочные площадки, пандусы для приема контейнеров и железная дорога.

В 2021—2023 годах в распределительном центре планируется построить низкотемпературные склады для хранения продуктов и лекарств. Планируется также построить открытую площадку под крупногабаритную технику.