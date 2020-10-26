Москва, , 09:34 — REGNUM Старт продаж нового Kia Sorento с дизельным мотором и «роботом» в России должен был состояться 15 октября 2020 года, однако многие клиенты компании, которые заказали кроссовер у официальных дилеров, до сих пор не получили свои автомобили. Об этом со ссылкой на «Киа Моторс Россия и СНГ» сообщает «Авторевю».

Журналисты издания сделали запрос дилерам после того, как один из покупателей новинки Андрей Иванов обратился в их издание с жалобой. По словам Иванова, он ещё 6 октября текущего года заказал у официального дилера в России Kia Sorento последнего поколения с дизельным агрегатом и роботизированной трансмиссией.

Однако за два дня до старта продаж с Ивановым связался менеджер автоцентра и сообщил, что компания Kia остановила продажу и выдачу покупателям дизельных Sorento.

Журналисты отправили запрос в российский офис Kia с просьбой объяснить, в чем причина запрета выдачи дизельных Sorento. Там ответили, что данная ситуация возникла в связи с непредвиденно высоким спросом на эту модель.

«Киа Моторс Россия и СНГ осведомлена о том, что передача KIA Sorento IV поколения некоторым клиентам не была осуществлена в установленный срок. Ситуация обусловлена непредвиденно высоким спросом на эту модель. В период с 5 октября по текущий момент в России было собрано более двух тысяч предзаказов. Однако ситуация уже нормализируется, и в ближайшее время дилеры передадут автомобили клиентам. КМР и СНГ приносит извинения клиентам, которые уже заказали новый Sorento, за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Иванов, в свою очередь, сообщил, что выдача дизельных Sorento остановлена, по словам дилера, из-за каких-то проблем с программным обеспечением роботизированной коробки передач.

Напомним, в сентябре 2020 года дилеры компании KIA в России реализовали корпоративным клиентам 2416 машин, что на 14% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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