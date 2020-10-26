Москва, , 09:27 — REGNUM В настоящее время в Москве по программе реновации строится 179 жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

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С момента старта программы сдано в эксплуатацию 67 новостроек. Отмечается, что вокруг жилых домов создается городская среда с парками, зонами отдыха и соцучреждениями.

В Москве выделено 464 стартовые площадки, рассчитанные на строительство более 7 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о распространении реновации на всю Россию.

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